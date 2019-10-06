Депутату Госдумы устроили допрос в аэропорту Нью-Йорка

В аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР в течение часа допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву. Она прибыла в Штаты на форум «Диалог Форт-Росс», который пройдет 6 октября.

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, политика задержали в аэропорту, отвели в отдельное помещение начали задавать «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».

Более того, сама депутат уверяет, что ей предложили продолжить общение с сотрудником ФБР в неформальной обстановке.

Российское посольство в связи с этой ситуацией направило ноту протеста в госдепартамент, передает РИА «Новости».

Ранее части российской делегации не выдали визы в посольстве США в Москве. Политики должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время поездки в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.