В ГД внесен проект о тюремных сроках за пропаганду наркотиков

В ГД внесен проект о тюремных сроках за пропаганду наркотиков

https://pixabay.com

В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы за пропаганду и рекламу наркотиков. Самое суровое наказание грозит, если для этого использованы интернет или СМИ.

Авторами законопроекта стали депутаты от «Справедливой России». Они предлагают лишать свободы сроком от 2 до 5 лет за пропаганду запрещенных веществ. Если для этих целей будут использованы интернет или средства массовой информации, срок заключения составит от 5 до 7 лет.

Статью об ответственности за пропаганду психотропных веществ в Кодексе об административных нарушениях предложено исключить, следует из документа, опубликованного на сайте Думы.

В России за пропаганду наркотиков предусмотрена лишь административная ответственность. Она предполагает штраф до 5 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал разработать поправки в Уголовный кодекс за склонение к употреблению наркотиков в интернете.

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