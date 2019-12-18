Влюбленные москвичи смогут жениться по ночам

Влюбленные москвичи смогут жениться по ночам

фото: Fotomor.ru

Регистрация браков в Грибоедовском загсе с 21 декабря будет осуществляться и ночью.

Согласно сообщению пресс-службы московского департамента труда и социальной защиты, переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак «именно в легендарном Дворце бракосочетания №1».

Тем более, что выходные дни - традиционно наиболее популярные для проведения свадеб и теперь их немного разгрузят.

Теперь Грибоедовский ЗАГС по выходным будет открыт для москвичей круглосуточно: в субботу - с 09.00 до 24.00, а в воскресенье - с 00.00 до 18.00. С понедельника по пятницу он будет работать в обычном режиме с 09.00 до 18.00 без перерывов, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно о том, что расчленитель Оле Соколов сообщил, что планировал подать заявление в загс и жениться на 24-летней аспирантке.

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