Расчленитель Соколов пишет книгу о любви к убитой

Историк Олег Соколов, который подозревается в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, сообщил, что не может поверить, что Анастасии больше нет, и ему не хватает лишь ручки и бумаги, чтобы изложить свои воспоминания, «пока окончательно не сошел с ума».

В ответ на вопрос о том, действительно ли он просил следствие ходатайствовать о смертной казни в виде исключения, историк ответил, что убил не только свою возлюбленную, но и самого себя, а все его труды, созданные вместе с ней, больше не имеют никакого значения.

По словам бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета, единственное, чем он занимается в настоящий момент, — это пишет книгу об их с Анастасией любви, и что он и сейчас ее любит, «как бы странно и страшно это ни звучало».

Находясь в изоляции, он чаще всего думает о том, что хочет умереть, а до смерти хотел бы увидеть своих родителей и детей, сообщают «Известия».

Ранее Олег Соколов написал журналистам письмо-исповедь. В нем он рассказал о взимоотношениях с девушкой и планах подать заявление в ЗАГС 12 ноября.

Соколов поведал, что за пять лет отношений «пальцем не тронул» Ещенко, а скандалы в паре были редкими, «без сильных всплесков». 63-летний доцент и 24-летняя аспирантка планировали пожениться 3 октября, но из-за финансовых трудностей свадьбу перенесли на апрель 2020 года, передает «Комсомольская правда».

По словам Соколова, с 2014 года он не состоял в отношениях с другими женщинами, кроме Ещенко. 15 сентября 2019 года он объявил близким, что Настя – его невеста.

Напомним, Соколова задержали 9 ноября при попытке утопить в Мойке рюкзак с отрубленными женскими руками. Останки студентки нашли в его квартире. Во время дачи показаний Соколов рассказал, что застрелил девушку в ночь на 8 ноября. Историк арестован. В настоящее время он проходит психиатрическую экспертизу. Ранее об издевательствах Соколова рассказала его бывшая девушка.

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