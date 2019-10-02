Влиятельные чиновники Афганистана утроили перестрелку
В провинции Баглан в Афганистане между заместителем председателя совета провинции и командиром полиции города Пули-Хумри произошла перестрелка.
В происшествии погиб брат командира полиции, оба стрелка получили ранения.
Сейчас руководство МВД направило в Баглан специальную комиссию, которая проведет расследование случившегося. Ее возглавит один из заместителей министра внутренних дел, передает «Интерфакс».
Ранее Сергей Григорьев, задержанный за нападение на офицера Следственного комитета, заявил о давлении со стороны петербургских силовиков из-за его положительного ВИЧ-статуса.
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