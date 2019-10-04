Авиаперевозчикам возместят ущерб за запрет на полеты в Грузию

Правительство ведет переговоры по возмещению убытков авиакомпаниям из-за запрета на авиасообщение с Грузией.

«Безусловно, есть тема для разговоров, общения с авиакомпаниями. Я уверен, что по линии наших соответствующих ведомств, по линии правительства с компаниями ведется соответствующий разговор»,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О требовании российских перевозчиков получить компенсации ранее сообщал «Коммерсант».

По данным издания, обращение Минтрансу подготовила «Победа».

Ранее о необходимости возобновления полетов между странами заявлял МИД России Сергей Лавров.