Авиаперевозчикам возместят ущерб за запрет на полеты в Грузию
Правительство ведет переговоры по возмещению убытков авиакомпаниям из-за запрета на авиасообщение с Грузией.
«Безусловно, есть тема для разговоров, общения с авиакомпаниями. Я уверен, что по линии наших соответствующих ведомств, по линии правительства с компаниями ведется соответствующий разговор»,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
О требовании российских перевозчиков получить компенсации ранее сообщал «Коммерсант».
По данным издания, обращение Минтрансу подготовила «Победа».
Ранее о необходимости возобновления полетов между странами заявлял МИД России Сергей Лавров.
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