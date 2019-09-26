Сергей Лавров заговорил о возвращении полетов в Грузию

Меры, связанные с ограничением полетов из России в Грузию, следует отменить. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я бы эти полеты, наверное, вернул», - заявил он.

Лавров отметил, что грузинское население осознало провокационный характер инцидента в парламенте, спровоцировавшего протесты и повлекшего отмену полетов, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, запрет действует с начала июля. Он стал следствием массовых протестов, которые начались 20 июня во время Межпарламентской ассамблеи православия. На мероприятии российский делегат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента. После этого у здания собрались протестующие, они пытались взять парламент штурмом.