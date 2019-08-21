Ряд незарегистрированных лекарств закупят в России

Секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой готовится закупить четыре психотропных препарата для нуждающихся в них россиян. Речь идет о диазепаме, фенобарбитале, медозаламеи клобазаме.

Сейчас власти поручили Министерству здравоохранения России определить объемы закупок. Соответствующими запросами к зарубежным производителям будут заниматься Минпромторг и ФГУП «Московский эндокринный завод», передаёт «Коммерсант».

Ранее женщины, у которых есть неизлечимо больные дети, отправили письмо президенту Путину с просьбой решить, наконец, проблему с запрещенными препаратами, необходимыми для этих семей.

16 августа в Москве задержали женщину, заказавшему своему больному ребенку фризиум. Когда мать пришла на почту, чтобы получить посылку, ее задержали сотрудники по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы. Женщину допрашивали пять часов, посылку конфисковали. В доме задержанной провели обыски, изъяли системный блок от компьютера. В отношении нее возбудили уголовное дело.