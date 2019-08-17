Матери нуждающихся в особых препаратах детей обратились к Путину

Женщины, у которых есть неизлечимо больные дети, отправили письмо президенту Путину с просьбой решить, наконец, проблему с запрещенными препаратами, необходимыми для этих семей.

Обращение опубликовала основатель фонда помощи хосписам «Вера» и глава многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер в своем Facebook.

Письмо подписывают матери из разных российских регионов. Они просят президента «разорвать этот замкнутый круг и найти конструктивное решение», при котором в России можно будет использовать противоэпилептические препараты.

Сейчас, по словам Федермессер, письмо было перенаправлено в Министерство здравоохранения.

Накануне в Москве задержали женщину, заказавшему своему больному ребенку фризиум. Когда мать пришла на почту, чтобы получить посылку, ее задержали сотрудники по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы.

Женщину допрашивали пять часов, посылку конфисковали. В доме задержанной провели обыски, изъяли системный блок от компьютера. В отношении нее возбудили уголовное дело.