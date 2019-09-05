Власти заинтересовались просмотрами россиян в рунете

Сотрудники Администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете.

По словам чиновников, они уже провели консультации по этому вопросу с рядом крупнейших телевизионных холдингов и интернет-площадок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомствах.

Интерес государства, прежде всего, составляет учет показов российского профессионального видеоконтента — сериалов, шоу и рекламы. По словам замминистра связи Алексея Волина, имеющиеся сейчас данные слишком разрозненны и не всегда достоверны.

Не меньше власти заинтересованы в подобной системе для решения управленческих задач государства, которое хочет понимать, какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение.

Сейчас Минкультуры уже разрабатывает систему учета онлайн-показов отечественных фильмов, а в Госдуму внесен проект о единой системе онлайн-трансляции телеканалов.

Ранее Роскомнадзор начал подготовку к исполнению «закона о суверенном Рунете», который бил принят в апреле 2019 года. Он предусматривает создание системы мониторинга ресурсов сети связи, которая в случае внешних угроз защитит российский сегмент интернета.