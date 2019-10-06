Власти посмеялись над починившими дороги селянами

Жители села Выльгорт под Сыктывкаром не дождались помощи местных властей и самостоятельно отремонтировали ямы на дорогах, засыпав их щебнем.

Люди решились на это после того, как ямы стали опасными для здоровья селян. Люди проваливались, спотыкались и получали травмы.

«Ходить по этой дороге опасно: одна женщина провалилась в одну из ям и получила травму. А ведь на нашей улице много детей и им надо ходить в школу, на кружки», — приводит слова местной жительницы Виктории Кузнецовой «Про Город».

На многочисленные далобы жителей чиновники отвечали, что перед ремонтом необходимо наладить дренажную систему. Однако никто этим так и не занялся.

Когда жильцы засыпали ямы щебнем, в администрации только развели руками, сказав, что дожди и снег все размоют.

Ранее российские инженеры предложили использовать «теплые дороги» для борьбы со снегом. Для этого можно укладывать электропроводящий бетон, за счет которого снег и лед будут таять быстрее.