В России придумали «теплые дороги» для борьбы со снегом

Инженеры из России предложили использовать «теплые дороги» для борьбы со снегом. Для этого можно укладывать электропроводящий бетон, за счет которого снег и лед будут таять быстрее.

Об этом говорится в исследовании специалистов из РосдорНИИ. Они предложили укладывать электропроводящий цементобетон по краям дорог, за счет чего снег будет таять, а вода стекать в ливневые канализации. На мостах, съездах и путепроводах можно укладывать «теплые дороги» по всей ширине, предлагают инженеры.

Этот способ позволит бороться с обледенением дорожной части и сугробами по обочинам, которые сужают проезжую часть, пишет RT.

Ранее сообщалось, что в России разработают новый ГОСТ для противогололедных реагентов. За счет этого исключатся случаи, когда реагенты вредят автомобилям.