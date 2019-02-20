Бороться с гололедом в РФ начнут без вреда машинам и обуви

В России разработают новый ГОСТ для противогололедных реагентов. Это потребовалось для борьбы с пылью в городах и исключения случаев, когда дорожная химия вредит автомобилям.

ГОСТ разработал РосдорНИИ Минтранса по требованию Ассоциации зимнего содержания дорог. В документе пропишут требования к размерам гранул реагентов – они не должны быть менее 1 мм и превышать 8 мм.

Специалисты поясняют, что слишком мелкие гранулы превращаются в жижу, а весной – в пыль. Крупные частицы долго плавят лед и могут разбить стекло автомобиля, пишет «Коммерсантъ». Будут ужесточены требования к коррозийной активности реагентов.

Ранее в России предложили покрывать дороги суперасфальтом. Срок годности дорожного полотна вырастет до 12 лет.