Бороться с гололедом в РФ начнут без вреда машинам и обуви
В России разработают новый ГОСТ для противогололедных реагентов. Это потребовалось для борьбы с пылью в городах и исключения случаев, когда дорожная химия вредит автомобилям.
ГОСТ разработал РосдорНИИ Минтранса по требованию Ассоциации зимнего содержания дорог. В документе пропишут требования к размерам гранул реагентов – они не должны быть менее 1 мм и превышать 8 мм.
Специалисты поясняют, что слишком мелкие гранулы превращаются в жижу, а весной – в пыль. Крупные частицы долго плавят лед и могут разбить стекло автомобиля, пишет «Коммерсантъ». Будут ужесточены требования к коррозийной активности реагентов.
Ранее в России предложили покрывать дороги суперасфальтом. Срок годности дорожного полотна вырастет до 12 лет.
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