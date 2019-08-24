Власти Петербурга закрыли от горожан символ прозрачности власти

Администрация Санкт-Петербурга закрыла для посещения смотровую площадку комплекса «Невская ратуша». Изначально она задумывалась как символ прозрачности власти.

По данным TJ, на соответсвующий запрос горожанина глава дирекции по управлению объектами административного назначения Борис Ильин ответил, что «конструктивные особенности не позволяют использовать купол атриума для проведения в нем массовых мероприятий, в том числе экскурсий».

Ранее новую крупнейшую в Европе мечеть не назвали именем главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.