Новую крупнейшую в Европе мечеть не назвали именем Кадырова

В городе Шали в Чеченской республике открыли крупнейшую мечеть Европы. Одновременно внутри здания смогут молиться 30 тысяч человек.

Еще 70 тысяч человек смогут расположиться на прилегающей к святыне территории.

По информации «Коммерсанта», здание выполнено из белого мрамора. В его оформлении использовалось золото и ручная роспись.

Изначально мечеть хотели назвать именем главы Чечни Рамзана Кадырова, однако ему эта идея не понравилась. В итоге святыню назвали именем пророка Мухаммеда.

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