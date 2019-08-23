Новую крупнейшую в Европе мечеть не назвали именем Кадырова
В городе Шали в Чеченской республике открыли крупнейшую мечеть Европы. Одновременно внутри здания смогут молиться 30 тысяч человек.
Еще 70 тысяч человек смогут расположиться на прилегающей к святыне территории.
По информации «Коммерсанта», здание выполнено из белого мрамора. В его оформлении использовалось золото и ручная роспись.
Изначально мечеть хотели назвать именем главы Чечни Рамзана Кадырова, однако ему эта идея не понравилась. В итоге святыню назвали именем пророка Мухаммеда.
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