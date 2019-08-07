Власти Крыма продали госдачу Брежнева неизвестному юрлицу

В Крыму продана госдача «Глициния», которая была любимым местом отдыха генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Деньги от сделки пойдут в бюджет республики.

Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина. По ее словам, продажа состоялась месяц назад.

От сделки выручено 1,2 млрд рублей, пишет РИА Новости. Кто стал новым владельцем пансионата, министр не сказала.

«Пока юридическое лицо вам не могу сказать», — отметила она, добавив, что покупатель из России.

Госдача была создана в 1955 году. Она располагается на первой береговой линии, имеет собственный пляж. В здании 14 комнат, столовая на 40 гостей, бассейн. С 1956 по 1989 годы здесь отдыхали Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Михаил Горбачев.

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