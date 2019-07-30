Что можно найти под развалинами городов Крыма

Аристотель, Платон, золотое сечение и первые достижения в медицине... Кажется, нет такой сферы, в которой древнегреческая цивилизация не оставила бы свой след. Каждый год к античным руинам устремляются миллионы туристов, чтобы увидеть вечные ценности и прикоснуться к ним. Как бы далеко ни находилась Россия от Греции, но и сюда в свое время доплыли любопытные греки и надежно обосновались. В нашей стране есть сразу несколько мест, где можно увидеть руины античных поселений и узнать больше о великой цивилизации.

Согласно поэме Гомера «Одиссея», ворота в царство мертвых могли находиться в Крыму или на Тамани. Несмотря на мрачное предположение о входе во владения Аида, жили здесь вполне живые люди. Возводили из местного камня дома, лепили кувшины и занимались виноделием.

На современной территории Анапы и Тамани черепки и другие античные находки совсем не редкость. Местные жители не видят ничего особенного в очередном наконечнике для стрел, откопанном в своем огороде. Многие найденные археологические достопримечательности ничуть не хуже тех, которые можно увидеть на территории Греции.

«Многие туристы специально ищут туры, которые позволили бы им посмотреть больше древностей, — говорит Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. — В этом случае мы рекомендуем Анапу, у нее наиболее удачное расположение — отсюда можно съездить сразу в несколько мест

Стоимость туров в августе начинается от 33 000 рублей на двоих за неделю. Это гораздо дешевле, чем лететь за античными руинами в Грецию, куда вдобавок нужна еще и виза».

Пантикапей

Боспорское царство — это государство, появившееся примерно в 480 году до н.э. и объединившее греческие колонии на черноморском побережье. Оно просуществовало около тысячи лет и оставило после себя огромное количество памятников, крепостей и артефактов. Столица Пантикапей располагалась на месте современной Керчи. Ее основали выходцы из греческого Милета. Эксперты уверены, что Пантикапей — самый древний город на территории России. Уникальное географическое расположение сделало его одним из крупнейших центров экономической и культурной жизни Причерноморья. Гора Митридат позволила людям поселиться на возвышении, чтобы избежать внезапных нападений с моря. Жилые кварталы существуют на горе и сейчас — домики буквально приклеены к скале, карабкаться придется по лестнице.

На возвышении сохранились руины античного города, храмы и оборонительные сооружения. Считается, что в античности стены здесь были мощнее, чем в Афинах. Главным божеством-покровителем жители Пантикапея считали Аполлона, ему и был посвящен самый большой местный храм.

Город занимал гигантскую по тем временам площадь около 100 гектар. Население занималось земледелием и рыболовством. Основными экспортными товарами были зерно, вино и соленая рыба.

После политических интриг и смены правителей Пантикапей захватили варварские племена и частично разрушили его. Однако поселение постепенно восстановилось и продолжило жить, хоть и под другим господством.

Гермонасса

Античный город на территории современной Тамани появился примерно в VI веке до н.э. Гермонасса также была частью Боспорского царства. Город изначально строили из камня. Основательно были возведены как дома, так и зернохранилища и даже хозяйственные ямы. Жилища были одно- и двухэтажными, часть крыш покрывали черепицей, а часть — сухой морской травой. Качественно изготовленные строения стояли по 50−100 лет, потом их обновляли. Жители города пользовались расписными вазами и другой художественной посудой. Археологи обнаружили даже краснолаковые чаши и миски. Самыми известными находками здесь считаются части мраморного фриза, который украшал храм Афродиты, и саркофаг из мрамора, повторяющий очертания греческого храма.

Греческое правление завершилось, но город не опустел, а только сменил название. В Х веке сюда пришли русские, и место стало именоваться Тмутаракань. Это было установлено во время строительства Фанагорийской крепости, когда нашли мраморную плиту с древнерусской надписью, которую можно увидеть в Эрмитаже. Город продолжал менять хозяев и в результате оказался под управлением казаков.

Археологи ежегодно достают из-под земли многочисленные находки. Большую часть обнаруженного помещают в Таманский археологический музей. Опытные туристы рекомендуют ходить по руинам с экскурсоводом. Добираться лучше всего на автобусе, который курсирует между Анапой и Новороссийском. От остановки до музея придется прогуляться — идти не более 15 минут. Руины расположены на высоком берегу над морем, так что великолепный пейзаж будет приятным дополнением к древностям.

Горгиппия

Немного моложе Гермонассы другой античный город, который располагался на месте современной Анапы. Это Горгиппия. Основание поселения датируется IV до н. э. Горгиппия также относилась к Боспорскому царству. На территории города находились три храма, в том числе Артемиды Эфесской. Крупное поселение жило и развивалось за счет земледелия и торговли пшеницей. Постепенно к выращиванию зерновых добавляется виноград, и регион становится поставщиком вина. На данный момент обнаружены две крупные античные винодельни. Также археологи раскопали мостовую, которой около 1800 лет. В городе были гончарные лавки, жилые дома, магазины и кладбище. Интересно, что, несмотря на близость Гермонассы, где дома строили из камня, тут совсем другие здания. Основным материалом для архитектурных сооружений был саманный кирпич. Технология такого строительства сохранилась в регионе до сих пор. Общая территория города предположительно достигала 40 гектаров. Полностью раскопать городище пока невозможно — оно расположено прямо под современными зданиями. Например, очередные артефакты извлекли во время закладки фундамента для новостройки.

Обнаружить поселение удалось во время восстановления Анапы после Великой Отечественной войны. На дне котлованов строители находили склепы, фрески и другие сокровища.

Крупные находки можно увидеть в музее «Горгиппия», а вот большая золотая коллекция античного города хранится в Краснодарском музее имени Е. Д. Фелицына. Анапский археологический музей на открытом воздухе занимает около полутора гектаров.

Танаис

Танаис — город, названный по имени одного из древних имен реки Дон. И если Пантикапей считают самым древним городом, то Танаис претендует на статус самого большого античного поселения на территории России. Расположенный между Ростовом и Таганрогом город был основан примерно в начале III века до н.э. и просуществовал около 800 лет. Жители региона занимались торговлей: на экспорт шли рыба, зерно и рабы. Танаис находился на открытом пространстве среди степи, поэтому, чтобы обеспечивать собственную безопасность, были построены башни высотой с девятиэтажный дом и глубокие оборонительные рвы. Однако город не устоял перед нашествием готов и гуннов. Территория оставалась безжизненной до появления казаков. Они также оценили потенциал местности, удобной как для земледелия, так и для торговли.

Заповедник Танаис занимает более 3 тысяч гектаров и является на данный момент крупнейшим культурным объектом России. Добираться сюда легче всего от Ростова-на-Дону — руины расположены возле хутора Недвиговка.

Херсонес

Херсонес, один из крупных греческих городов, располагался в Крыму. Теперь полуостров стал просто Меккой для археологов и любителей старины. Десятки усадеб, дороги, земельные наделы и оборонительная система — все это можно увидеть наяву. Херсонес был типичным городом-крепостью, его окружали сельскохозяйственные угодья, аккуратно поделенные между жителями. Эти участки можно сравнить с дачами: горожане ночевали дома под защитой тяжелых стен, а днем выходили трудиться в поля.

Укрепленные дома встречаются только на расстоянии около трех километров от города. Выращивали зерновые культуры и виноград, из которого давили вино. Эксперты предполагают, что обрабатывать землю помогали и рабы из местных. Согласно исследованиям, Херсонес был больше современного Севастополя. Интересным объектом греческой территории остается Балка Бермана. Там, судя по прессам и подвалам, было огромное производство вина, а из косточек выдавливали масло.

ЮНЕСКО внесло Херсонес в списки Всемирного наследия, уникальным считается именно устройство сельскохозяйственных угодий. Побывать на территории можно с 7 утра до 8 вечера. Белые греческие колонны на фоне лазурной морской глади выглядят не хуже афинских достопримечательностей.

«Херсонес — это, наверное, самое популярное экскурсионное направление Крыма, — говорит Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. — Если вас в первую очередь интересует посещение этого археологического заповедника, то лучше всего выбирать туры в Севастополь»

Здесь далеко не весь список античных находок, которые были сделаны на территории России. На данный момент известны около 30 античных памятников, которые разбросаны по десятку южных российских городов.