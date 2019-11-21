Власти готовы трудоустроить спасавшего детей врача

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что готова встретиться с трансплантологом Михаилом Каабаком, который потерял работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава России.

«Если ему нужна будет какая-то дополнительная помощь, если его не устраивает работа в московской больнице, Морозовской, я буду рада с ним встретиться, обсудить его трудоустройство», — сказала министр, сообщает ТАСС.

Напомним, формально причиной увольнения единственного в стране врача-трансплантолога, проводившего операции младенцам, называют отсутствие ставок, но медик уверен, что дело заключается в используемом им препарате.

Родители детей, не успевших прооперироваться у Каабака, выложили петицию с требованием вернуть врача, рассказывает Bfm. Ее подписали 190 тыс. человек.

Ранее в онкоцентре Блохина решили уволиться все детские врачи. Они жаловались на низкие зарплаты и давление со стороны руководства.

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