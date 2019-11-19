Чиновники прокомментировали увольнение спасавшего младенцев врача

Чиновники прокомментировали увольнение спасавшего младенцев врача

Фото: Pixabay

Увольнение из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врача Михаила Каабака на помощи детям не отразится.

В Минздраве говорят, что детям, которым необходима операция по трансплантации печени или почки, лечение будет оказано в полном объеме высокопрофессиональными специалистами России, сообщают «Известия».

Напомним, формально причиной увольнения единственного в стране врача-трансплантолога, проводившего операции младенцам, называют отсутствие ставок, но медик уверен, что дело заключается в используемом им препарате.

Родители детей, не успевших прооперироваться у Каабака, выложили петицию с требованием вернуть врача, рассказывает Bfm. Ее подписали 190 тыс. человек.

Ранее в онкоцентре Блохина решили уволиться все детские врачи. Они жаловались на низкие зарплаты и давление со стороны руководства.

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