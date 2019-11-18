Минздрав уволил проводившего детям уникальные операции врача

Из Российского научного центра хирургии имени академика Петровского для взрослых (РНЦХ) уволили единственного в стране врача-трансплантолога Михаила Каабака. Формально причиной называют отсутствие ставок, но медик уверен, что дело заключается в используемом им препарате.

В России детям пересаживают почки взрослых, а чтобы не было отторжения, использют препарат «Алемтузумаб». Он увеличивает приживаемость органа на 10-20%.

Главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье заявил, что решение об увольнении приняла клиника. Тем не менее он подчеркнул, что не одобряет лечение с «Алемтузумабом», хотя оно было рекомендовано Всемирным трансплантологическим сообществом 9 лет назад.

Родители детей, не успевших прооперироваться у Каабака, выложили петицию с требованием вернуть врача, рассказывает Bfm. Ее подписали 190 тыс. человек.

Ранее в онкоцентре Блохина решили уволиться все детские врачи. Они жаловались на низкие зарплаты и давление со стороны руководства.

Читайте нас в мобильном приложении