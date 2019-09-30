Все детские онкологи главного онкоцентра РФ решили уволиться

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении все 26 детских онкологов. Врачи признаются, что испытывают давление со стороны нового руководства.

Медики записали видеообращение, в котором говорят, что им не дают «честно выполнять свой врачебный долг», а дети содержатся в «ужасных» условиях. В больнице нет вентиляции, на стенах плесень, а палаты переполнены. Вместе с тем 20 лет тянется строительство новых корпусов.

Для продвижения «своих» людей новое руководство оказывает давление на старый трудовой коллектив, отмечают медики. Начисление зарплаты «превратилось в закрытый и несправедливый процесс», пишет «Коммерсантъ».

В видеообращении онкологи просят отстранить новое руководство, начать «прозрачно» распределять заработную плату, а также провести аудит корпусов.

Руководство сменилось в НИИ Блохина летом этого года. НИИ возглавила Светлана Варфоломеева. Ранее стало известно о планах сократить в онкоцентре 700 штатных единиц.