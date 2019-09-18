В России произойдет скачок смертности от онкологии

Через два года в России может на 20-30% вырасти смертность от онкологических заболеваний. Об этом сообщил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

По его словам, рост смертности будет связан с нехваткой лекарств. Это касается не только дорогостоящих препаратов, но и простых средств для сопроводительного лечения.

Масчан рассказал, что медучреждения перестали получать требуемые пациентам ежедневно препараты. Вместо них в больницы поступают «абсолютно непроверенные» дженерики.

«Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», - признался профессор в интервью «Известиям».

Масчан уверен, что решить проблему можно путем отмены законов, мешающих западным производителям продавать лекарства в России. Отечественные компании не обеспечат полную потребность в препаратах, считает он.

Ранее Минздрав заявил, что рак – основная причина смерти женщин трудоспособного возраста. От онкологии умирает каждая четвертая россиянка.