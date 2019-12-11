Под Владивостоком из-за снега 48 машин столкнулись «паровозиком»

Утром 11 декабря на автотрассе Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз из-за мощного снегопада произошло ДТП с участием 48 машин. В аварии пострадали 12 человек.

Машины столкнулись в районе 9 километра дороги. Движение по трассе временно закрыли.

В ДТП пострадали 12 человек. Десять получили ушибы и ссадины, двое госпитализированы. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, другой — в тяжелом, передает РИА Новости.

Ранее было выявлено, что количество ДТП в России растет за счет мигрантов. Третий год подряд на 6% увеличивается количество аварий с их участием.

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