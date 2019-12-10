Количество ДТП растет за счет мигрантов

Число дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями-иностранцами в России, третий год подряд растет на 6%.

С начала уходящего года таких автоаварий произошло более 8,8 тыс. Ситуация усугубляется отсутствием в российском законодательстве механизма привлечения иностранцев к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Как говорят эксперты, нередко причиной происшествий на дорогах становится то, что водители-мигранты готовы работать дольше положенного времени и за меньшие деньги.

Все это приводит к хронической усталости, что и ведет к ДТП, сообщают «Известия».

Напомним, глава Якутии Айсен Николаев запретил принимать мигрантов на работу в 33 сферах деятельности. Им нельзя торговать, возить пассажиров, заниматься производством продуктов и пошивом одежды.

Согласно указу, запрет распространяется на 33 вида деятельности в таких областях, как сельское, лесное хозяйства, строительство, торговля, транспортировка, а также гостиничная и научная сферы, образование и здравоохранение.

В марте произошел стихийный митинг в Якутии после того, как трудовой мигрант из Киргизии изнасиловал местную жительницу. После этого иностранцы, приезжающие на заработки, стали заявлять о преследованиях и избиениях со стороны мирных жителей.

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