Владивосток топит сильнейшими ливнями
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейшего ливня.
«В результате сильных непрекращающихся ливней в последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен»,— говорится в сообщении администрации города.
Сейчас для людей, чье жилье было разрушено стихией, работают пункты временного размещения. Режим ЧС продлится до полного устранения последствий наводнения.
Сильный ливень начался в городе накануне. Синоптики отмечают, что во Владивостоке выпало около четверти месячной нормы осадков.
Ранее аграрии 15 пострадавших от ЧС регионов России попросили шесть миллиардов рублей дополнительной господдержки.
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