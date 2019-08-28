Владивосток топит сильнейшими ливнями

Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейшего ливня.

«В результате сильных непрекращающихся ливней в последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен»,— говорится в сообщении администрации города.

Сейчас для людей, чье жилье было разрушено стихией, работают пункты временного размещения. Режим ЧС продлится до полного устранения последствий наводнения.

Сильный ливень начался в городе накануне. Синоптики отмечают, что во Владивостоке выпало около четверти месячной нормы осадков.

Ранее аграрии 15 пострадавших от ЧС регионов России попросили шесть миллиардов рублей дополнительной господдержки.