Владивосток бьет рекорды по уровню воды в реках

Владивосток побил рекорд 1900 года. В городе за последний месяц лета выпало 483 мм осадков.

Гидрометцентр России сообщает, что предыдущий результат был превышен на 60 мм.

В Приморье значительно повысился уровень воды в реках. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки уровень воды будет подниматься и дальше, сообщает РБК.

В начале августа в Приморье выловили редкую рыбу-сельдяного короля. По примете, появление у берегов такого обитателя глубин означает приближение землетрясения или цунами.