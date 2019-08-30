Владивосток бьет рекорды по уровню воды в реках
Владивосток побил рекорд 1900 года. В городе за последний месяц лета выпало 483 мм осадков.
Гидрометцентр России сообщает, что предыдущий результат был превышен на 60 мм.
В Приморье значительно повысился уровень воды в реках. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки уровень воды будет подниматься и дальше, сообщает РБК.
В начале августа в Приморье выловили редкую рыбу-сельдяного короля. По примете, появление у берегов такого обитателя глубин означает приближение землетрясения или цунами.
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