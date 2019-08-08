К российским берегам впервые подплыла предвещающая цунами рыба

У берегов России впервые выловили очень редкую рыбу – сельдяного короля. По поверью, она предвещает землетрясения и цунами.

Рыбу обнаружили 5 августа в бухте Паллада в Приморье. Это первая встреча с сельдяным королем в России.

Доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков сказал РИА Новости, что этот вид рыбы не зарегистрирован в российских водах. Благодаря уникальной находке, сельдяного короля можно указывать в справочниках как новый вид для фауны РФ.

Сельдяного короля еще называют ремень-рыбой. Он встречается в водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов и обитает на глубине до километра. Название дали норвежские рыбаки за «корону» на голове из лучей спинного плавника. Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная из ныне живущих костных видов рыб.

По примете, появление сельдяного короля у берегов означает приближение землетрясения или цунами – эти обитатели океанов очень чувствительны к движениям морского грунта. Перед землетрясением и цунами в Японии в 2011 году на берег выбросились десятки сельдяных королей.