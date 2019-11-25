Над Владимиром Зеленским в форме с черепом посмеялись

В социальных сетях в очередной раз высмеяли президента Украины Владимира Зеленского. На этот раз поводом стала его новая форма с черепом на шевроне.

На встречу с украинскими моряками в Очакове, куда были доставлены возвращенные Россией украинские бронекатера и буксир, Зеленский прибыл в форме с шевроном, на котором изображен череп.

На шевроне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ изображены череп и надпись «Украина или смерть», которая являлась девизом воинского формирования УНР «Черные запорожцы», пишут «Известия».

Ранее пользователи Сети посмеялись над Зеленским, который сообщил, что именно украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.

На встрече с моряками Владимир Зеленский сообщил, что власти страны проанализируют состояние трех переданных Россией кораблей ВМС Украины.

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