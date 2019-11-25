Над Владимиром Зеленским в форме с черепом посмеялись

Над Владимиром Зеленским в форме с черепом посмеялись

фото: Pikabu.ru

В социальных сетях в очередной раз высмеяли президента Украины Владимира Зеленского. На этот раз поводом стала его новая форма с черепом на шевроне.

На встречу с украинскими моряками в Очакове, куда были доставлены возвращенные Россией украинские бронекатера и буксир, Зеленский прибыл в форме с шевроном, на котором изображен череп.

На шевроне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ изображены череп и надпись «Украина или смерть», которая являлась девизом воинского формирования УНР «Черные запорожцы», пишут «Известия».

Ранее пользователи Сети посмеялись над Зеленским, который сообщил, что именно украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.

На встрече с моряками Владимир Зеленский сообщил, что власти страны проанализируют состояние трех переданных Россией кораблей ВМС Украины.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!