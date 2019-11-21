Зеленский не нашел на кораблях части оборудования

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что власти страны проанализируют состояние трех переданных Россией кораблей ВМС Украины.

Также глава государства сказал, что Киев обратится к РФ с призывом вернуть все недостающие элементы их оборудования. Такое заявление последовало после того, как глава государства осмотрел вернувшиеся корабли в порту Очакова. «Мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, но не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование», - отметил Зеленский, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Россия «угробила» задержанные в Керченском проливе украинские корабли. На них демонтированы розетки, плафоны и унитазы.

Об этом сказал командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко. По его словам, корабли буксируют в сторону Одессы, но их скорость очень маленькая.

Корабли не могут идти своим ходом, так как «россияне их угробили». Воронченко пообещал показать всему миру «варварское отношение» Москвы к кораблям, пишет РБК.

Напомним, два катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» задержали 25 ноября 2018 года в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России в Крыму. Были арестованы 24 моряка. Позже украинских военных отпустили по обмену заключенными между странами. 18 ноября Россия передала Украине военные суда.

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