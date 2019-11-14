Во Владимире врачи жалуются на зарплаты

Во Владимире ведется прокурорская проверка после жалоб сотрудников скорой помощи на тяжелые условия труда и сокращение зарплаты.

По данным надзорного ведомства, медикам сократили положенные выплаты в сентябре-октябре. Кроме того, врачам не оплачивали совмещение должностей, а автомобильный парк городской станции долгое время не ремонтировался.

Директор регионального департамента здравоохранения Алексей Мозалев сообщил, что на данной станции скорой помощи началась проверка.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники скорой помощи города написали коллективную жалобу в Государственную инспекцию труда и ряд других инстанций. В обращении стоят подписи 50 человек. Медики отметили, что выплаты врачам, фельдшерам и водителям сокращают ежемесячно, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, в двух российских регионах за год число врачей сократилось до 59%. Медики уезжают в места с более высокими зарплатами. В 2018 году в 54 регионах количество врачей сократилось, хотя в целом был отмечен прирост медиков на 0,07% - на 404 специалиста. Самая негативная тенденция наблюдалась в Бурятии – там число врачей сократилось на 59% - с 3673 до 1499. В Новосибирской области из 11 тысяч специалистов остались 4613 человек.

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