Число врачей в ряде регионов РФ сократилось более чем на 50%

В двух российских регионах за год число врачей сократилось до 59%. Медики уезжают в места с более высокими зарплатами.

В 2018 году в 54 регионах количество врачей сократилось, хотя в целом был отмечен прирост медиков на 0,07% - на 404 специалиста. Самая негативная тенденция наблюдалась в Бурятии – там число врачей сократилось на 59% - с 3673 до 1499. В Новосибирской области из 11 тысяч специалистов остались 4613 человек.

В 31-м регионе количество врачей увеличилось. Самый большой прирост был в Хакасии – с 1862 до 8476 человек, пишет РБК.

Глава Минздрава Вероника Скворцова связала отток медиков с переездом в соседние регионы, где предлагаются более высокие зарплаты.

Ранее сообщалось, что Минтруд до сентября 2020 года разработает предложения по изменению системы оплаты врачей.