Минтруд через год представит новую систему оплаты труда врачей

Минтруд через год представит новую систему оплаты труда врачей

pixabay.com

До 20 сентября 2020 года Минтруд разработает предложения по изменению системы зарплат медиков. Это сделают на основе анализа ситуации с оплатой труда врачей в субъектах.

Минтруд вместе с регионами до 30 апреля 2020 года проведет анализ в части заработной платы в медучреждениях. На основании полученных данных будут подготовлены предложения по изменению системы выплат в медицинской сфере, пишет ТАСС.

Перед правительством стоят три главные задачи: модернизировать центральные и районные больницы, привлечь в первичное звено кадры и обеспечить врачей достойной зарплатой.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о подготовке новой системы оплаты труда в медицине. Переход на нее займет не менее двух лет.

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