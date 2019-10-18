Минтруд через год представит новую систему оплаты труда врачей

До 20 сентября 2020 года Минтруд разработает предложения по изменению системы зарплат медиков. Это сделают на основе анализа ситуации с оплатой труда врачей в субъектах.

Минтруд вместе с регионами до 30 апреля 2020 года проведет анализ в части заработной платы в медучреждениях. На основании полученных данных будут подготовлены предложения по изменению системы выплат в медицинской сфере, пишет ТАСС.

Перед правительством стоят три главные задачи: модернизировать центральные и районные больницы, привлечь в первичное звено кадры и обеспечить врачей достойной зарплатой.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о подготовке новой системы оплаты труда в медицине. Переход на нее займет не менее двух лет.