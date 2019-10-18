Минтруд через год представит новую систему оплаты труда врачей
До 20 сентября 2020 года Минтруд разработает предложения по изменению системы зарплат медиков. Это сделают на основе анализа ситуации с оплатой труда врачей в субъектах.
Минтруд вместе с регионами до 30 апреля 2020 года проведет анализ в части заработной платы в медучреждениях. На основании полученных данных будут подготовлены предложения по изменению системы выплат в медицинской сфере, пишет ТАСС.
Перед правительством стоят три главные задачи: модернизировать центральные и районные больницы, привлечь в первичное звено кадры и обеспечить врачей достойной зарплатой.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о подготовке новой системы оплаты труда в медицине. Переход на нее займет не менее двух лет.
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