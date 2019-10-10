Минздрав собирается покрыть дефицит врачей за счет мигрантов

Минздрав России хочет решить вопрос нехватки врачей с помощью мигрантов. Собственные специалисты могут покрыть потребность в медиках только на 4%.

В России наблюдается дефицит разных узких специалистов: онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов. В больницах не хватает более 25 тыс. медиков, 130 тыс. медсестер. На бирже труда стоит только 1 тыс. соискателей.

Минздрав предлагает решить проблему привлечением иностранной рабочей силы. Для мигрантов установят упрощенный порядок получения паспорта РФ, пишут «Известия».

Ранее Минтруд представил проект приказа о списке профессий: мигрантам, обладающим ими, будет выдаваться российское гражданство в упрощенном порядке. По просьбе властей регионов туда внесли врачей и фельдшеров.

Сейчас иностранцы могут работать в России только после подтверждения квалификации. Соответствующий сертификат выдает Росздравнадзор.