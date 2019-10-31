Владимир Зеленский устал от критики и негатива

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива СМИ и пользователей сетей и болезненно воспринимает критику в сторону своей молодой команды.

Глава офиса украинского лидера Андрей Богдан отметил, что Владимир Зеленский «сильно переживает» и «действительно измучен».

Чиновник советует главе государства меньше читать интернет и соцсети, так как там информация подается в сильно искаженном виде, пишет «Лента.Ру».

Также Богдан отметил, что у президента Украины напряженный график, он проводит много международных встреч.

Ранее Офис президента Украины Владимира Зеленского заподозрил 11 депутатов от фракции «Слуга народа» в получении взяток по 30 тысяч долларов за голосование против антикоррупционного законопроекта на заседании парламентского комитета.