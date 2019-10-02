Зеленский требует продолжать децентрализацию на Украине

Комиссия по вопросам правовой реформы должна сосредоточиться на продолжении конституционной реформы в части децентрализации, заявил глава Украины Владимир Зеленский.

Завершение децентрализации на Украине требует внесения изменения в конституцию страны, так как отдельные элементы местного самоуправления регулируются Основным законом.

Как напоминает РИА Новости, изменения предполагают трехуровневую систему местного самоуправления: система административно-территориального устройства будет состоять из регионов, районов и общин. Общины получат самые большие полномочия и финансирование.

Префект (лидер) общины будет назначаться и увольняться президентом по представлению правительства.

В условиях этой реформы ДНР и ЛНР получат особый статус.

Ранее жители Калмыкии подали заявку на митинг против мэра из ДНР.