Жители Калмыкии хотят митинговать против мэра из ДНР

Жители Калмыкии подали заявку на митинг против назначения мэром бывшего и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрия Трапезникова. Сейчас он занимает должность и.о. главы администрации Элисты.

По словам председателя Калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыра Боромангнаева, в ходе акции могут быть подняты и другие проблемы.

Депутат отметил, что видит огромное количество примеров дискриминационной политики по отношению к его народу.

«Это сопротивление антинародной политике Кремля. Потому что эта кадровая политика назначения по решению администрации президента России в национальные регионы — это дискриминационная политика в отношении нас», — заявил он «МБХ медиа».

Митинг хотят согласовать на 13 октября. Заявленное количество участников — 300 человек.

Дмитрий Трапезникова был назначен и.о. главы Элисты в конце сентября. После этого местные жители начали выходить на несогласованные протесты с требованием отставки мэра из ДНР.