Владимир Зеленский требует продолжения банкета

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает настаивать на необходимости продолжить политику санкций в отношении России.

Соответствующее заявление он сделал на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

«Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: «Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей», — сказал президент Украины.

По его мнению, санкции являются «мощным и действенным оружием» дипломатии. А дипломатия — это единственный путь к завершению войны и возвращению украинских территорий, уверен господин Зеленский.

Однако выступивший вслед за ним президент Финляндии Саули Ниинистё поставил под сомнение эффективность западных ограничений. Он напомнил, что Россия до сих пор ни разу не отступила под натиском санкций.

«Этого не случилось и боюсь, что в ближайшем будущем этого и не случится», — заявил Саули Ниинистё.

Он сделал акцент на обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, отметив, что это живой пример того, когда президенты Путин и Зеленский смогли договориться.

«Нам надо попробовать», — приводит слова финского лидера ТАСС.

Напомним, Крым стал российским регионом после прошедшего на полуострове в 2014 году референдума, в ходе которого 97 процентов жителей высказались за присоединение к России.

С тех пор Европа регулярно продлевает ограничения в отношении России. Последний раз санкции были продлены сроком до 31 января 2020 года. Эти ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов.