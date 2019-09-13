Владимир Зеленский предложил инвестировать в Ураину

Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранный бизнес инвестировать в Украину. Гарантом вложений будет сам глава государства.

Энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земель, по мнению Зеленского, являются приоритетными на сегодняшний день. Об этом он сказал на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

Иностранный бизнес президент Украины призвал содействовать сразу в нескольких проектах. Среди них - создание центра кинопроизводства в Киеве.

Также украинский лидер предложил инвестировать в новый курорт на побережье Черного моря, который будет построен с нуля, пишут «Известия».

На том же форуме Владимир Зеленский заявил, что Киев еще поборется за крымский полуостров. По его словам, бороться за возвращение Крыма в состав страны он собирается «не только словами».