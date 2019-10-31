Владимир Зеленский оценил решение Дании по «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разрешение Дании на прокладку газопровода в своих территориальных водах. Он отметил, что Киев был готов к такому развитию событий.

По словам Зеленского, решение Дании по строительству газопровода «Северный поток – 2» усиливает геополитические позиции России и ослабляет Европу, пишет «Regnum».

Ранее Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода «Северный поток – 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

По словам министра энергетики США Рика Перри, ввод в строй газопровода «Северный поток-2» увеличит российское влияние на страны Европы. По безопасности Европы будет нанесен сокрушительный удар.