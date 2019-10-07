США: «Северный поток-2» сделает Европу зависимой

Ввод в строй газопровода «Северный поток-2» увеличит российское влияние на страны Европы. По безопасности Европы будет нанесен сокрушительный удар.

По словам министра энергетики США Рика Перри, «Северный поток-2» станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы. После ввода в строй нового газопровода Европа станет более подвержена риску возникновения перебоев с поставками топлива. Также он считает, что Россия получит возможность прекратить транзит газа через Украину, пишут «Известия».



При этом министр предложил альтернативу в виде поставок из США, заверив, что укрепить энергетическую безопасность Европы «могли бы поставки сжиженного природного газа из США».

Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США,

которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ. То есть именно те страны, которые останутся не удел после ввода в строй «Северного потока-2».

Ранее сообщалось, что после того, как Дания приостановила добычу газа на своем крупнейшем месторождении Тайра, ей придется обратиться за помощью к Германии. Немецкие партнеры, в свою очередь, обещают предоставить датчанам российское, норвежское и нидерландское «голубое топливо».

Таким образом Дания, являясь противником строительства «Северного потока-2», попадает в газовую зависимость от России.