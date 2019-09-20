Дании стал нужен российский газ и «Северный поток-2»

После того как Дания приостановила добычу газа на своем крупнейшем месторождении Тайра, ей придется обратиться за помощью к Германии. Немецкие партнеры, в свою очередь, обещают предоставить датчанам российское, норвежское и нидерландское «голубое топливо».

Таким образом Дания, являясь противником строительства «Северного потока-2», попадает в газовую зависимость от России, пишет ТАСС.

Проводить реновацию инфраструктуры на месторождении Тайра потребовалось из-за просевшего морского дна. На это уйдет примерно три года и будет стоить 21 млн крон ($3,1 млн).

Дания заняла жесткую позицию и отказывается согласовать России заявку на прохождение морского участка, ставя под угрозу сроки завершения строительства.

Строительство «Северного потока-2» может обойтись «Газпрому» в дополнительные 660 миллионов евро из-за отсутствия необходимых разрешений со стороны Дании. Кроме этого, запуск долгожданного газопровода могут отложить на восемь месяцев.