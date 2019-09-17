Владимир Зеленский обходится Украине в $39 млн.

Для того, чтобы содержать президента Украины Владимира Зеленского и его офис, страна потратит в 2020 году 986,6 млн гривен. А это - порядка $39,9 млн в год.



В бюджет Украины на следующий год заложены такие траты. Отмечается, что в 2019 году расходы на содержание главы государства составили 947,2 млн гривен, то есть $38,2 млн.

При этом в 2018 году они составили 1 млрд гривен - $40,4 млн.

До кризиса в соседней стране расходы на лидеров государства были куда менее скромные. Так, в 2014 году на расходы президента выделяли всего 293 млн гривен - $11,8 млн), пишут «Известия».

Ранее Владимир Зеленский назвал основные задачи, которые он должен решить, находясь на посту главы государства. Он по-прежнему считает мир в Донбассе и возвращение Крыма приоритетным.