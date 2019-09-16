Владимир Зеленский назвал свои основные задачи
Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные задачи, которые он должен решить, находясь на посту главы государства. Он по-прежнему считает мир в Донбассе и возвращение Крыма приоритетными.
«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий - моя главная миссия как президента Украины», - заявил Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
При этом украинский президент отметил, что рассчитывает на дипломатическую поддержку Словакии, пишет Russia Today.
Ранее выступая в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), украинский лидер также призвал западные страны не снимать антироссийские санкции.
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