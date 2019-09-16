Владимир Зеленский назвал свои основные задачи

Владимир Зеленский назвал свои основные задачи

belsat.eu

Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные задачи, которые он должен решить, находясь на посту главы государства. Он по-прежнему считает мир в Донбассе и возвращение Крыма приоритетными.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий - моя главная миссия как президента Украины», - заявил Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.


При этом украинский президент отметил, что рассчитывает на дипломатическую поддержку Словакии, пишет Russia Today.

Ранее выступая в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), украинский лидер также призвал западные страны не снимать антироссийские санкции.

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