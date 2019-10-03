Владимир Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины

Глава Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Как передает «Коммерсант», Алексею Данилову 57 лет. Ранее он был мэром Луганска, затем председателем Луганской областной государственной администрации, а в 2006–2007 годах был депутатом Верховной рады от блока Юлии Тимошенко.

Алексей Данилов сменил на посту Александра Данилюка, который подал в отставку из-за смены президента.

Ранее был опубликован указ об отставке главы ФСИН Геннадия Корниенко. Президент России Владимир Путин подписал документ еще 30 сентября, но его пресс-секретарь существование указа отрицал.