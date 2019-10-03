Отрицаемый Песковым указ об отставке главы ФСИН опубликован

3 октября опубликован указ об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. Президент России Владимир Путин подписал документ еще 30 сентября, но его пресс-секретарь существование указа отрицал.

Вместе с Корниенко с должностей сняты еще пять генералов и два прокурора в Томской и Воронежской области, говорится на сайте Кремля.

Уволены начальник управления ФСИН по Владимирской области, генерал-майор Андрей Виноградов, глава управления Следственного комитета по Калининградской области генерал-лейтенант юстиции Виктор Леденев, замначальника Главного управления МВД по Новосибирской области генерал-майор юстиции Андрей Неупокоев, главный инспектор МВД генерал-майор полиции Эдуард Соболь, начальник Главного управления МЧС по Республике Коми генерал-майор внутренней службы Александр Князева.

Корниенко возглавлял ФСИН с 2012 года. Ему исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом пребывания на службе.