Владимир Путин освободил от должности главу ФСИН

Президент России подписал указ об увольнении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Причиной стал предельный возраст нахождения на госслужбе.

Корниенко накануне исполнилось 65 лет. Он был назначен директором ФСИН еще в 2012 году.

Информацию об увольнении чиновника, РБК подтвердил и заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

До 2001 года Геннадий Корниенко служил в органах государственной безопасности. С 2001 года по 2002 год занимал должность заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) России. С 2002 года по 2012 год - директор Государственной фельдъегерской службы РФ.

Ранее жители Великобритании высоко оценили подготовку спецназа ФСИН России во время испытаний на право ношения крапового берета.