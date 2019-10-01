Британские читатели восхитились российским спецназом

Жители Великобритании высоко оценили подготовку спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России во время испытаний на право ношения крапового берета. Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке бойцов.



Всероссийские испытания среди сотрудников спецназа прошли 27 сентября в Мордовии. В соревнованиях на силу, выносливость, психическую устойчивость приняли участие 85 бойцов из 38 российских регионов. Обладателем высшего знака доблести сотрудников спецподразделений стали семь бойцов, пишет «РИА Новости».

Британский таблоид показал кадры испытаний. Читатели издания восхитились подготовкой и возможностями российского спецназа.

«Похоже, есть причины опасаться русских», «Русские сильные… как медведи», «Сотрудники ФСИН России могут быть жестче, чем солдаты половины армий в ЕС».

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа США тренируются на секретной военной базе, которая находится на территории Эстонии. Тайное место расположено вблизи российских границ.