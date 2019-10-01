Британские читатели восхитились российским спецназом

Британские читатели восхитились российским спецназом

perm.bezformata.com

Жители Великобритании высоко оценили подготовку спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России во время испытаний на право ношения крапового берета. Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке бойцов.


Всероссийские испытания среди сотрудников спецназа прошли 27 сентября в Мордовии. В соревнованиях на силу, выносливость, психическую устойчивость приняли участие 85 бойцов из 38 российских регионов. Обладателем высшего знака доблести сотрудников спецподразделений стали семь бойцов, пишет «РИА Новости».

Британский таблоид показал кадры испытаний. Читатели издания восхитились подготовкой и возможностями российского спецназа.
«Похоже, есть причины опасаться русских», «Русские сильные… как медведи», «Сотрудники ФСИН России могут быть жестче, чем солдаты половины армий в ЕС».

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа США тренируются на секретной военной базе, которая находится на территории Эстонии. Тайное место расположено вблизи российских границ.

Новости по теме
Теги:
События: общество
Loading...
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!