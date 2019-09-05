Спецназ США тайно тренируется у российской границы

Бойцы спецназа США тренируются на секретной военной базе, которая находится на территории Эстонии. Тайное место расположено вблизи российских границ.

Как выяснили журналисты, тренировочная база появилась в 2014 году. Ранее было известно о существовании одной из батальонных групп войск НАТО в городе Тапо, но о размещении американского спецназа в стране ранее никогда не говорилось.

Найти секретный объект помогли отчеты Пентагона. В этих документах был пункт о выделении Эстонии более $15 млн на нужды некоего объекта.

Журналистов, которые занимались расследованием, пустили на секретный объект при условии, что они не расскажут о его местоположении. Однако позже стало известно, что в данный момент американцы тренируются вместе с эстонскими военными. Во время внештатной ситуации приказы для спецназовцев будут поступать из США.

Все три прибалтийские республики регулярно выступают за усиление военно-морской и военно-воздушной группировки США. С 2016 года НАТО придерживается официальной стратегии сдерживания России в Прибалтике и Польше, пишет Лента.ру.

Ранее в ходе учений НАТО «Весенний Шторм» в Прибалтике, вблизи российских границ, погибли двое офицеров из Албании. Они скончались в результате взрыва боеприпаса на военной базе в Латвии.