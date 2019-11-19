Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко об уходе в оппозицию к действующей власти. По его словам это решение продиктовано соображениями собственной выгоды, а не принципиальными мотивами.
Зеленский рассказал, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на должности: «Она принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места». После отказа лидер партии «Батькивщина» заявила, что уходит в оппозицию после принятия закона об открытии рынка земли на Украине, пишет РБК.
Законопроект предполагает открытие украинского рынка земель с 1 октября 2020 года. Это условие являлось одним из ключевых пунктов Международного валютного фонда для будущего кредитования страны.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!