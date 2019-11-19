В Киеве исключили продажу земель россиянам

Граждане России ни при каких обстоятельствах не смогут купить землю сельскохозяйственного назначения на Украине.

В случае присутствия россиян среди основателей украинских компаний, покупающих в стране земли сельскохозяйственного назначения, власти будут применять механизм спецконфискации.

По словам уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко, данная норма будет прописана в законе. Там также будет указано, что покупать землю украинских компаний могут быть только граждане Украины, проживающие на территории страны и не имеющие двойного гражданства, пишет «Russia Today».

Напомним, законопроект предполагает открытие украинского рынка земель с 1 октября 2020 года. Это условие являлось одним из ключевых пунктов Международного валютного фонда для будущего кредитования страны.

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